Investito da un'auto a 9 anni mentre è in monopattino: non è in pericolo di vita

È un bambino la persona rimasta ferita in un incidente stradale a Montecchia di Crosara nel tardo pomeriggio di mercoledì e portata in codice rosso a Borgo Trento

È un bambino di 9 anni il pedone portato in ospedale in codice rosso nel tardo pomeriggio di mercoledì, dopo essere stato investito da un'auto a Montecchia di Crosara.

Stando a quanto appreso, il piccolo stava giocando insieme ad altri bambini nella zona di via Dal Cortivo, intorno alle 18.30, e si trovava a bordo di un monopattino elettrico, quando è si è scontrato con un'auto in transito condotta da una donna. La richiesta di aiuto è stata lanciata immediatamente e sul posto sono arrivati gli uomini del 118 con l'ambulanza e l'elicottero: il bambino è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni sarebbero stabili e non si troverebbe in pericolo di vita: ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione, ai quali spetta il compito di ricostruire la dinamica dei fatti.