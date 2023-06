Investito da un'auto, 38enne in codice rosso in ospedale: positivo all'alcoltest il guidatore

Il ponte del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, è iniziato con un incidente stradale a Verona.

Nella notte tra giovedì e venerdì infatti, intorno alle ore 1, un uomo è stato travolto da un'auto in via Golino, nel quartiere di Borgo Roma. Scattato l'allarme, in soccorso del 38enne è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, il quale gli ha prestato le prime cure e lo ha condotto poi in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale, che si occuperanno della ricostruzione della dinamica. Secondo quanto riferisce TgVerona, il conducente della Dacia Lodgy è risultato positivo all'alcol test.