Investito all'alba in A4 da una vettura, viene elitrasportato d'urgenza in ospedale

Nonostante il violento impatto, sarebbero meno gravi del previsto le conseguenze dell'investimento di un trentenne lungo la A4 alle prime luci di martedì.

Non erano ancora scoccate le ore 6, quando un uomo classe 1989 della provincia di Pescara, è stato travolto da una vettura tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna, in direzione Venezia, all'altezza del cantiere dell'Alta Velocità. In suo soccorso si è precipitato il personale del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, il quale gli ha fornito le prime cure prime cure prima condurlo in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto anche la polizia stradale di Verona Sud, per i rilievi e gli accertamenti del caso. Il trentenne sarebbe stato cosciente all'arrivo dei soccorsi, ai quali avrebbe fatto intendere che si trattava di un gesto estremo: dopo aver scavalcato la recinzione che lo divideva dall'autostrada, sarebbe stato scansato da un primo mezzo, mentre il secondo lo ha travolto, riportando importanti traumi soprattutto nella zona delle gambe.

La sua auto è stata poi ritrovata nella zona del cantiere.