Investito in via Mameli, 24enne portato in ospedale: guidatrice negativa all'etilometro

Fortunamente non verserebbe in gravi condizioni il giovane investito da un'auto nella mattinata di martedì a Verona.

Erano circa le ore 8 e una Lancia Y proveniente da Parona stava percorrendo via Mameli, quando avrebbe svoltato a destra in via Bassini, travolgendo il 24enne che stava attraversando sulle strisce pedonali. In soccorso del pedone rimasto ferito è arrivato il personale del 118, che lo ha condotto al vicino ospedale di Borgo Trento, ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia locale di Verona, che si è occupata di gestire l'intenso traffico dell'arteria stradale (sono stati segnalati rallentamenti in zona) e di eseguire gli accertamenti dl caso. La conducente dell'auto è stata sottoposta all'etilomentro che ha dato risultato negativo, inoltre l'incidente potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere della zona, i cui filmati verranno dunque visionati.