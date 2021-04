Investito a Verona un 19enne in bici: portato in codice rosso a Borgo Trento

L'incidente si è verificato all'incrocio semaforico tra viale del Commercio e via Copernico nel primo pomeriggio di mercoledì. In suo soccorso è arrivato il personale del 118, che ha intubato il ragazzo e lo ha condotto d'urgenza in ospedale

Un grave incidente stradale avvenuto a Verona nel primo pomeriggio di mercoledì, ha portato al ricovero d'urgenza a Borgo Trento di un ragazzo.

Il fatto si è verificato all'incrocio semaforico tra viale del Commercio e via Copernico, dove sono entrati in collisione, cittadino marocchino e residente in città, a bordo di una bicicletta e una Volkswagen Polo condotta da un 22enne veronese.

L'impatto è stato molto violento, come dimostrato dalla rottura del parabrezza, e i soccorritori del 118, giunti con automedica e ambulanza, hanno intubato il giovane ciclista per condurlo poi in codice rosso al Polo Confortini.



Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi: le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte del Reparto Motorizzato.