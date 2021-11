Travolta sulle strisce da un'auto e poi investita da un'altra: 20enne lotta per la vita

È una ragazza di 20 anni residente nella zona il pedone investito nel tardo pomeriggio di lunedì a Caprino Veronese, che ora lotta per la vita all'ospedale di Borgo Trento.

Erano circa le 17.30, quando la giovane è stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo la SP29, appena fuori dal centro del paese. Secondo quanto appurato fino ad ora dai carabinieri di Caprino, che sono intervenuti sul posto per fare luce sulla dinamica e le cause dell'incidente, la ragazza avrebbe atteso che un veicolo che viaggiava in direzione del centro si fermasse per darle correttamente la precedenza, dopodiché ha iniziato l'attraversamento ma sarebbe stata travolta da una Bmw X5 proveniente dal senso opposto di marcia e condotta da un cinquantenne del posto. Nell'urto la 20enne è stata sbalzata per alcuni metri nell'altra corsia, dove in quel momento arrivava una Renault Koleos guidata da un 45enne di Costermano sul Garda, che non è riuscito ad evitare l'impatto.

Alcuni passanti che hanno assistito al terribile doppio investimento hanno lanciato l'allarme, mentre una donna ha cercato di prestare una prima assistenza alla vittima. In suo aiuto è arrivato quindi il personale del 118 con automedica ed elicottero, che l'ha trasportata in codice rosso al Polo Confortini, dove ora si trova ricoverata in gravissime condizioni.

I carabinieri, durante gli accertamenti, hanno posto sotto sequestro la Bmw X5 e sottoposto all'alcol test i conducenti, che sono risultati entrambi negativi.