Investita da un'auto sulle strisce, anziana muore in ospedale settimane dopo

Si è spenta al Polo Confortini dopo mesi di lotta per la vita Caterina Gianola, 87 anni, che il 28 settembre era stata investita da un'auto in circonvallazione Maroncelli, a Verona. L'anziana diventa così la 17a vittima della strada nell'anno solare 2022.



In quella tarda mattinata di mercoledì, l'87enne stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata urtata da una Fiat Panda che non le aveva dato la precedenza: subito soccorsa dal personale del 118, era stata condotta all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso e ricoverata in prognosi riservata, dove è deceduta a causa dei traumi riportati.Sul luogo dell'incidente era intervenuta la polizia locale scaligera, che aveva sanzionato l'automobilista per la mancata precedenza, il quale verrà indagato per omicidio stradale.