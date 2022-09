Sessantenne investita da una moto, viene portata in codice rosso in ospedale

Grave incidente stradale nella prima serata di martedì a Cadidavid.



Erano circa le ore 19, quando una donna di circa 60 anni è stata investita da una moto in via Forte Tomba. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica che, dopo averle prestato le prime cure, l'ha condotta in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento per i numerosi traumi subiti.Sul posto, per svolgere gli accertamenti del caso e chiarire le cause, è intervenuta la polizia locale di Verona: la sessantenne sarebbe stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali, il centauro invece è stato sottoposto ad alcol test che ha dato esito negativo.