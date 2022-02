Investita da un'auto a Verona, vittima portata in codice rosso in ospedale

Grave incidente stradale a Verona nella tarda mattinata di giovedì.

Stando alle prime informazioni giunte, una giovane donna sarebbe stata investita da un'auto in via Montorio intorno alle ore 13, con una dinamica al vaglio della Polizia Locale. In soccorso della vittima è intervenuto il personale del 118 con automedica e ambulanza che, dopo averle prestato le prime cure, l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.