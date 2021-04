Investita una 39enne da un'auto: trasportata in codice rosso in ospedale

La donna sarebbe stata travolta da una Suzuky Swift in via dell'Esperanto, a Verona, in prossimità dell'attraversamento pedonale. Soccorsa dal 118, è stata condotta a Borgo Trento

Dopo i due avvenuti mercoledì, che hanno visto un giovane ed una donna rimanere feriti, un altro investimento è stato segnalato nel pomeriggio di mercoledì.

Secondo quanto appurato, l'incidente questa volta si è verificato in via dell'Esperanto, a Verona, quando erano da poco passate le ore 15: una donna di 39 anni residente in città, sarebbe stata investita da una Suzuky Swift in prossimità dell'attraversamento pedonale.



In soccorso della vittima sono arrivate l'automedica del 118 e un'ambulanza infermierizzata, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.L'automobilista si è fermato dopo l'impatto, mentre sul posto è arrivata anche la Polizia locale per i rilievi.