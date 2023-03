Investita da un'auto in città, 30enne viene trasportata d'urgenza in ospedale

Una donna è rimasta seriamente ferita dopo essere stata investita da un'auto nella serata di mercoledì a Verona.

L'incidente si è verificato nella zona di ponte Risorgimento, in via Pontida, intorno alle ore 20, dove la 30enne è stata travolta da un Honda Jazz condotta da un anziano, mentre attraversava sulle strisce pedonali. In soccorso sono arrivate l'ambulanza e l'automedica del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso dopo averle fornito le prime cure.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, per eseguire i rilievi del caso utili a chiarire la dinamica dell'episodio: al conducente è stata ritirata la patente che verrà inviata alla Prefettura per un periodo di alcuni mesi di sospensione.