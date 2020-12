Si allontana in auto dopo aver investito un 72enne: cercasi testimoni

Sono in corso le indagini della Polizia locale sull’incidente stradale avvenuto venerdì 20 novembre alle 17.15 in via Scopoli a Verona, a fianco della fiera. Gli agenti cercano testimoni che abbiano visto una Hyundai Terracan investire un pedone.

Dai primi accertamenti, infatti, sembrerebbe che l'auto pirata di colore grigio chiaro abbia colpito un 72enne residente poco lontano. Inizialmente l'automobilista si sarebbe fermato per prestare soccorso al ferito salvo poi allontanarsi con un pretesto, salire in auto e lasciare il luogo del sinistro sottraendosi alle proprie responsabilità.

Il pedone è stato trasportato al pronto soccorso venendo dimesso con una prognosi di sette giorni. Un passante ha confermato i fatti ma non ha saputo fornire dettagli utili al riconoscimento del mezzo. Nei giorni successivi gli agenti sono riusciti a risalire al veicolo, grazie alle immagini della videosorveglianza che non permettono però la lettura della targa.

Si invita pertanto chiunque avesse informazioni utili a rivolgersi al numero unico della Polizia locale 045 807 8411 oppure inviando una mail all'indirizzo infortunistica@comune.verona.it.