Auto investe un 25enne e si allontana: pirata della strada rintracciato poche ore dopo

La polizia locale di Verona ha individuato il pirata della strada che, nel pomeriggio di venerdì, aveva travolto un pedone in città, per poi allontanarsi dal luogo dell'incidente, senza prestare soccorso.

Il fatto si è verificato intorno alle 17.30 in via Torbido, a Verona, nella tratto discendente verso Porto San Pancrazio, dove una Ford B-max ha investito un 25enne di nazionalità marocchina, per poi proseguire nella sua marcia.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del Nucleo infortunistica stradale della polizia locale, le cui indagini avrebbero consentito di individuare l'automobilista in poche ore: si tratta di un 58enne residente in città.

La sua posizione è ora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno verificando le sue dichiarazioni e monitorando l'evoluzione delle condizioni di salute del 25enne.