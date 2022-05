Invasione di corsia alla base dell'incidente mortale sulla Sp6: dinamica al vaglio della polizia locale

Sarebbe stata lei, per cause da appurare, ad invadere la corsia opposta dando origine al drammatico incidente stradale che le è costato la vita. È Silvana Meante, veronese di 57 anni, la vittima del drammatico scontro avvenuto nel pomeriggio di domenica lungo la strada provinciale 6, che ha coinvolto complessivamente tre auto.

La donna si trovava alla guida di una Peugeot e procedeva sulla strada dei Lessini in direzione della città, quando si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda condotta da un uomo, che viaggiava nel senso opposto di marcia e che non è riuscito ad evitare la collisione. Un impatto violentissimo, che ha visto la Peugeot andare in testacoda e venire urtata da un'altra vettura, una Toyota Yaris, che stava sopraggiungendo, mentre la Panda è volata sopra il guard rail fermandosi su di esso.

L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 ed i vigili del fuoco, oltre al personale della polizia locale di Verona. Per Silvana però non c'è stato niente da fare ed è deceduta sul posto a causa della violenza del sinistro, nonostante i disperati tentativi di rianimazione. Il suo corpo è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco, che si sono messi all'opera anche per estrarre il conducente della Fiat, il quale è stato condotto d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento per le sue gravi condizioni. Meno preoccupante la situazione del terzo automobilista, portato a sua volta in ospedale.

Le prime ricostruzioni indicherebbero che sia stata la Peugeot ad invadere la corsia opposta, come conferma anche la testimonianza riportata da L'Arena di Mario Puliero, direttore di Telearena, che ha assistito al drammatico sinistro. Puliero infatti afferma che l'auto della donna sarebbe improvvisamente finita nell'altro senso di marcia, senza dare precedentemente particolari segnali (frenate improvvise, zig-zag, ecc).

La strada è stata chiusa per alcune ore, così da permettere gli accertamenti del Nucleo infortunistica della polizia locale. Da capire cosa potrebbe aver portato all'invasione di corsia: forse un malore o magari una distrazione. Dall'auto della vittima sarebbe stato recuperato anche un cagnolino.