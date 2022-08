Folle inseguimento a 200 km/h termina contro il guard rail: 23enne arrestato

Un rocambolesco inseguimento durato alcuni chilometri, ha avuto luogo in provincia di Verona nella notte tra lunedì e martedì scorsi.

Erano circa le ore nella zona di Illasi, quando un automobilista, vedendo i carabinieri impegnato nella consueta attività di controllo del territorio, si sarebbe dato alla fuga. Una corsa folle e ad altissima velocità, che avrebbe messo in pericolo la sua vita e quella degli altri utenti della strada, conclusasi nel comune di Arcole: il conducente, alla volante di un'Audi A3 di proprietà di un parente, avrebbe ignorato due semafori rossi ed impegnato una rotonda contromano, perdendo infine il controllo del mezzo e andando a sbattere violentemente contro un guard rail.

Rimasto illeso, è stato soccorso ed arrestato dai militari della stazione di Illasi, supportati dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Bonifacio, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. A finire in manette è stato un 23enne di origine magrebina, domiciliato nell’est veronese ed incensurato, il quale non avrebbe fornito agli investigatori alcun valido motivo in grado di giustificare il suo comportamento, che lo ha visto superare anche i 200 km/h durante la sua fuga.

Lo stesso giorno, il giudice monocratico del tribunale di Verona ha convalidato il provvedimento e disposto la scarcerazione, in attesa del processo fissato per il mese di ottobre.