Indagini della polizia locale di Verona su 2 incidenti, tra cui quello costato la vita ad un 72enne

Sono in corso le indagini della polizia locale di Verona su due incidenti stradali avvenuti in città nelle scorse settimane, tra cui quello che ha portato alla morte di uomo nel quartiere di Borgo Roma.

Borgo Roma

Dagli accertamenti in corso disposti dal pm Maria Diletta Schiaffino sul fatto di via Brandimarte, dove un automobilista di 72 anni ha perso la vita dopo essere stato investito dalla sua auto a cambio automatico rimanendo schiacciato contro un muretto di recinzione, è emersa la presenza di un giovane non identificato che avrebbe arrestato l'auto e forse soccorso nell'immediatezza l'automobilista poi deceduto.

Testimoni oculari avrebbero riferito che il giovane soccorritore indossava una tuta del tipo da meccanico e che era assieme ad un'altra persone, forse un amico o collega.

La polizia locale ritiene di poter raccogliere ulteriori elementi ed informazioni utili alle indagini e quindi invita il ragazzo, o chiunque lo conoscesse, a mettersi in contatto con gli uffici.

Corso Milano

Il personale del Comando di via del Pontiere sta lavorando anche alla ricostruzione di un altro incidente stradale, dove non è però intervenuta alcuna pattuglia, che si è verificato in corso Milano, all'altezza dell'intersezione con via Ugo Foscolo, intorno alle 21.55 di venerdì 16 dicembre 2022.

Dagli elementi raccolti nei giorni successivi dagli agenti, pare che un uomo di 46 anni stesse percorrendo la pista ciclabile su monopattino quando è stato investito da una vettura che, uscendo dalla laterale via Ugo Foscolo, non avrebbe il segnale di stop. La conducente dell'auto si sarebbe fermata a prestare soccorso, ma il 46enne avrebbe ritenuto che la caduta non gli avesse procurato conseguenze e di non aver bisogno di forze dell'ordine, sanitari o di scambiare i dati con la controparte. Il giorno successivo però si è recato in ospedale, dove è gli è stata riscontrata una frattura.

La polizia locale invita pertanto la guidatrice coinvolta in questo episodio a contattare gli uffici per la definizione della propria posizione, in particolare rispetto al ferito che ha subito le lesioni.

Per entrambi gli incidenti stradali la polizia locale è a disposizione con il Nucleo Infortunistica Stradale o la Centrale Operativa, al numero unico 045 807 8411.