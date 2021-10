Incidenti stradali, la classifica delle città più insicure: Verona è 16esima

Nella classifica delle città italiane con più incidenti stradali Verona è al 16esimo posto. La graduatoria è stata realizzata da Prontobolletta (Fonte: https://www.prontobolletta.it/news/classifica-citta-incidenti-stradali) ed è basata sui dati dell'Istat del 2020.

Nell'anno del lockdown, non poteva che emergere una diminuzione degli incidenti stradali e delle persone in essi coinvolte. Per quanto riguarda il numero di vittime e feriti per incidenti stradali, i cali sono stati rispettivamente del 24,5% e del 34% rispetto al 2019. Andando ad analizzare, invece, il numero di incidenti stradali nel 2020, si è registrata una diminuzione del 31,3% rispetto all’anno precedente. La diminuzione di incidenti interessa ogni ambito stradale come le strade urbane, extraurbane e autostrade.

In generale, quindi, il numero di vittime per i diversi utenti della strada si è ridotto notevolmente, ma in compenso è stata registrata nel 2020 la prima vittima su un monopattino elettrico. La diffusione di questi mezzi è sempre più elevata, grazie anche ai nuovi modelli di batteria e alle offerte.

Prontobolletta ha redatto la classifica delle città italiane con più incidenti stradali, tenendo in considerazione il numero di sinistri ogni mille abitanti. Verona è 16sima, con un indice di incidentalità del 5,03%. E partendo dal 2018, l'indice di incidentalità di Verona è salito dal 5,1% a 5,26%, scendendo poi l'anno scorso fino al 5,03%.

Dando uno sguardo alla classifica nazionale, sul podio ci sono Bergamo, Genova e Firenze con un indice di incidentalità rispettivamente del 8,37%, 7,23% e 6,45%. Tre città che già da qualche anno registrano numeri abbastanza elevati di incidenti in rapporto alla numero di persone che ospitano. E ciò può essere ricondotto anche alla cattiva manutenzione delle rispettive strade urbane ed extraurbane.

Le tre città più sicure a livello stradale, invece, sono Venezia, Campobasso e Catanzaro con indici di incidentalità rispettivamente del 2,44%, 2,43% e 2,25%.