Raffica di incidenti a Verona. 21enne va a sbattere contro un semaforo: il tasso alcolico è 4 volte superiore alla norma

Quelle tra l'1 e il 2 febbraio sono state ore di grande lavoro per la polizia locale di Verona, chiamata ad intervenire su una serie di incidenti stradali registrati in città.

Il più grave è quello avvenuto in lungadige Rubele, che ha visto un 62enne padovano investito da uno scooter e trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento in gravi condizioni.

Nella serata di mercoledì invece una ragazza di 21 anni al volante di una Fiat Panda si è schiantata sul semaforo di via Unità d'Italia, danneggiandolo, così come la telecamera collegata con la centrale del traffico. La giovane è stata sottoposta dagli agenti all'alcol test, che ha rilevato un valore di quasi quattro volte oltre il limite.

Un altro sinistro si è verificato in viale Colombo, zona Ponte Catena, dove un 57enne è rimasto ferito in seguito allo scontro tra una Jeep e un motociclo Piaggio, la cui dinamica è da accertare.

In via Pancaldo, all'altezza dell'incrocio con via Da Mosto, si sono scontrati un autocarro Renault Master e un motociclo Benelli, con il conducente di quest'ultimo mezzo che è stato portato via in ambulanza. L'episodio è stato ripreso dalla telecamera del traffico e durante i rilievi la polizia locale ha appurato che un terzo veicolo era coinvolto, ma non era presente sul posto all'arrivo della pattuglia: seguiranno dunque accertamenti per chiarire la dinamica.

Infine, un altro pedone è stato investito, in questo caso in piazzale XXV aprile: si tratta di 52enne colpito da una Renault Capture.