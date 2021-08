Grave lo scooterista ferito in via dell'Esperanto. Sei incidenti in 15 giorni a Verona, investite anche due turiste

Il 45 enne di Sona viaggiava su uno scooter Honda Jazz 250 e ora è in grave condizioni all'ospedale di Borgo Roma. Mercoledì notte investite due tedesche in corso Porta Nuova

Sono molto serie le condizioni dello scooterista 45 enne residente a Sona coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via dell'Esperanto. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, è ancora in attesa di comunicazioni dall'ospedale di Borgo Trento dove il ferito è stato trasportato. Dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti è emerso che, poco prima delle 7.30, uno scooter Honda Jazz 250 proveniente dalla zona di via Scuderlando avrebbe imboccato via dell'Esperanto, verso Vigasio, venendo a collisione con un autocarro. Quest'ultimo pare si stesse immettendo nella stessa via provenendo dalla sua destra da via Flavio Gioia.

Il motociclista avrebbe poi urtato contro un altro mezzo pesante che si trovava nella corsia opposta in via dell'Esperanto, fermo e in attesa di ripartire non appena il semaforo fosse diventato verde. Secondo ciò che riferisce la polizia locale in una nota, «l'impatto con i due mezzi pesanti, che con la loro posizione avevano creato una piccola strettoia, è stato molto importante e lo scooterista è probabilmente rimbalzato su entrambi i veicoli». Durante i rilievi, spiega la polizia locale di Verona, è stato necessario chiudere la strada e sul posto, oltre agli agenti del Nucleo Infortunistica Stradale, è intervenuto anche personale specializzato della Squadra Controllo Autotrasporto, per effettuare verifiche accurate sui due mezzi pesanti.

Sei incindenti in due settimane: a Porta Nuova investite due tedesche

Con quello di stamattina salgono a sei gli incidenti stradali particolarmente gravi avvenuti negli ultimi 15 giorni a Verona, con bollettini medici di prognosi ancora riservate. Da segnalare i due accaduti in via del Minatore e in corso Porta Nuova rispettivamente giovedì sera e mercoledì. In particolare per quel che riguarda l'episodio di Porta Nuova, sono anche in questo caso purtroppo molto serie le condizioni di una delle due donne investite, mercoledì all'1.30 di notte, probabilmente mentre stavano rientrando all'hotel dove erano alloggiate.

Dagli accertamenti svolti, secondo ciò che riportano gli agenti della polizia locale di Verona, sarebbe emerso che «l'auto investitrice stava percorrendo circonvallazione Raggio di Sole in direzione della circonvallazione Oriani quando le due donne, due turiste tedesche di 78 e 80 anni, hanno attraversato la strada». L'impatto è stato «molto violento» tanto da causare «contusioni e fratture ad entrambe», immediatamente ricoverate all'ospedale di Borgo Trento. Per la prima si tratta di una prognosi iniziale di 50 giorni, mentre la seconda era in prognosi riservata.

Ieri, giovedì 19 agosto, il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, ha voluto accertarsi personalmente delle condizioni di salute delle due donne, offrendo loro tutta l'assistenza del caso. Nel tardo pomeriggio di giovedì, inoltre, gli agenti del Nucleo Infortunistica Stradale sono riusciti a rintracciare la responsabile del gruppo di turisti.