Auto esce di strada a Zevio: tre feriti in ospedale, uno è grave

Il sinistro è avvenuto in via Ronchesana a Zevio quando erano circa le ore 6.30 di sabato

È stata una mattinata difficile sulle strade veronesi quella di oggi, sabato 24 luglio, iniziata con una brutta caduta in moto a Nogara all'alba e proseguita con un altro incidente stradale avvenuto a Zevio. In questo caso, secondo quanto riportato dai soccorritori del 118, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma di strada da parte di una vettura.

Il sinistro risale alle ore 6.30 circa di stamattina e si è verificato tra via Ronchesana e via Mottone a Zevio. Sono nel complesso tre le persone risultate ferite dopo l'episodio, in particolare due sono state portate in codice giallo all'ospedale di San Bonifacio ed una terza, più grave, in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Presenti sul posto un'ambulanza infermierizzata, un'automedica ed un'altra ambulanza, oltre alla polizia stradale per i rilievi dell'incidente.