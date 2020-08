Incidente stradale in Transpolesana all'altezza di Roverchiara: traffico in tilt e lunghe code

Un brutto incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 2 agosto, lungo la strada Transpolesana in provicia di Verona. Stando alle prime informazioni disponibili, il sinistro sarebbe avvenuto poco dopo Roverchiara in direzione di Rovigo, con un'automobile che si sarebbe scontrata con un cantiere per lavori in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il conducente del veicolo non avrebbe fortunatamente patito conseguenze gravi a seguito dell'urto, ma la vettura coinvolta ha riportato danni ingenti. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi, oltre che per regolare la viabilità che ha subìto pesanti ripercussioni. Sono infatti stati segnalati rallentamenti importanti sin da subito e, in seguito, si è verificata la formazione di lunghe code.