Incidente sulla strada provinciale 17, intervengono anche i pompieri: due feriti

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata odierna, martedì 22 giugno, nel Comune di Monteforte d'Alpone lungo la strada provinciale 17 quando erano circa le ore 10.30. Secondo quanto si apprende, si è trattato di uno scontro frontale tra due veicoli, un'auto Peugeot ed un furgone. Sul posto sono stati allertati dal 118 anche i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti con due mezzi e cinque uomini.

Due le persone rimaste ferite nello scontro e successivamente portate in ospedale per eseguire degli accertamenti. La strada provinciale 17 è rimasta parzialmente bloccata fino a mezzogiorno durante le operazioni di soccorso, ma la viabilità è stata comunque garantita grazie all'intervento della polizia locale adottando un senso unico alternato. In precedenza, anche a Montecchia di Crosara, sempre sulla strada provinciale 17, si era verificato un incidente con due auto coivolte, ma che per fortuna si è rivelato senza feriti.