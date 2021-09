Scooter e autocarro si scontrano nella Bassa Veronese: soccorso 64enne

Ancora un ferito per un incidente stradale avvenuto nella Bassa Veronese. L'episodio questa volta si è verificato a Concamarise, intorno alle ore 17 di venerdì, tra uno scooter ed un autocarro.

Stando a quanto appreso, il sinistro ha avuto luogo all'incrocio tra via Gallo, via Volta, via Capitello e via Traversa Capitello, in prossimità della chiesa parrocchiale. Il Ford Transit condotto da un 55enne di Sanguinetto proveniva da via Volta e si muoveva in direzione di via Traversa Capitello, mentre il Piaggio Beverly guidato da un 64enne di Salizzole proveniva dalla sua destra, quando i due mezzi si sono scontrati. Il conducente del furgone si è fermato subito a soccorrere l'altro guidatore, che fortunatamente portava il casco, ed è stato chiesto l'intervento dei soccorritori.

Sarà compito della polizia locale del distretto Media Pianura Veronese di Bovolone eseguire gli accertamenti del caso e stabilire le eventuali responsabilità, mentre in soccorso del ferito è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica che, dopo aver prestato le prime cure, ha trasportato il 64enne in ospedale in codice giallo.