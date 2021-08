Incidente stradale a Verona, si scontrano un'auto e una moto in via Roveggia

Una persona risulterebbe ferita in modo grave ed è stata portata in ospedale a Borgo Trento

/ Via Roveggia

Un incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, mercoledì 25 agosto, in città a Verona lungo via Roveggia. Secondo quanto riportato dai soccorritori del Suem 118 interveuti in zona, si tratterebbe di uno scontro tra un'auto ed una moto, avvenuto intorno alle ore 13.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Una persona a seguito dello scontro sarebbe rimasta gravemente ferita ed è stata poi accompagnata d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Borgo Trento. Sul luogo dell'incidente si sono portate un'ambulanza infermierizzata, un'auto medica ed un'ambulanza soccorritori.