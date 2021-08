Si scontrano un'auto e una moto: due persone ferite a Bardolino in zona Cisano

Un brutto incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, domenica 29 agosto, nei pressi del Comune di Bardolino in zona Cisano. Secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, il sinistro è avvenuto intorno alle ore 12.30 lungo via Peschiera e vede coinvolte una moto ed un'auto che si sarebbero scontrate all'altezza del numero civico 48.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per procedere alla ricostruzione della dinamica e regolare la viabilità che ha subito delle ripercussioni a seguito dell'incidente. Sul luogo dello scontro è intervenuto inoltre l'elicottero di Verona Emergeza ed erano presenti anche due ambulanze ed un'automedica con il personale impegnato a soccorrere i due feriti.

Questi ultimi, in base a quanto si apprende, sono stati trasfeiti in codice giallo in ospedale, uno in quello di Borgo Trento a Verona mentre il secondo è stato accompagnato presso la struttura di Peschiera del Garda.