Grave scontro tra 5 veicoli in A4: un morto e un ferito. Lunghe code in direzione Est

Un grave incidente si è verificato in A4 nel primo pomeriggio di venerdì, poco dopo il casello di Soave - San Bonifacio, in direzione Venezia.



Secondo quanto appreso dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, 5 veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro avvenuto intorno alle 14.30, che ha causato la morte di una persona, mentre un'altra è stata condotta all'ospedale Fracastoro in codice giallo dal 118, giunto con elicottero ed ambulanza. Sul luogo dell'incidente si sono diretti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e liberare dagli abitacoli i viaggiatori coinvolti.Lunghe code sono segnalate dal sito dell'autostrada Brescia-Padova.