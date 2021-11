Morta dopo un incidente stradale durante servizio di volontariato: il dramma di una ragazza veronese

Un tremendo incidente stradale si è verificato ieri nel Mantovano a Bagnolo San Vito, a seguito del quale ha perso la vita una giovane ragazza. Quest'ultima aveva 27 anni e da diverso tempo aveva deciso di dedicare la propria vita anche al volontariato, facendo parte di un'associazione che si occupa di trasporti sanitari cosiddetti secondari. Si tratta, ad esempio, di accompagnare a casa pazienti dimessi dagli ospedali che non avessero altri mezzi per rientrare, oppure di servizi di accompagnamento per delle visite o esami diagnostici. La giovane, le cui generalità sono state diffuse nella serata di ieri, Gaia Volpes, risultava residente a Mantova ma era originaria di Porto di Legnago nella provincia veronese. L'incidente stradale che, drammaticamente, l'ha vista coinvolta è avvenuto proprio durante uno di questi servizi di volontariato.

La giovane, infatti, secondo quanto riferito dall'Ansa, nel pomeriggio di ieri venerdì 5 novembre attorno alle ore 15, si sarebbe trovata a bordo di un furgone Doblò dell'associazione "Amica emergenza di Mantova", assieme a una collega di 54 anni che sarebbe stata alla guida del mezzo, per l'accompagnamento di due persone. Mentre stavano portando a casa una paziente e un uomo che aveva sostenuto una visita medica, il furgone avrebbe sbandato e sarebbe poi finito in un fossato, schiantandosi contro degli alberi. La ragazza di 27 anni sarebbe così purtroppo morta sul colpo.

Le altre tre persone a bordo del veicolo risulterebbero invece ferite in maniera non grave. Per quanto riguarda l'altra operatrice che sarebbe stata alla guida del mezzo, questa avrebbe riportato traumi al collo ed al torace, mentre uno dei due passeggeri sarebbe risultato illeso e l'altro ferito ad un braccio. Tutti quanti, ad ogni modo, sono stati trasportati in via precauzionale all'ospedale Carlo Poma di Mantova dove sono stati sottoposti agli accertamenti del caso. Come ultimo, disperato tentativo per salvarre la vita alla giovane di 27 anni era stato allertato anche l’elisoccorso decollato da Brescia, ma è dovuto ritornare indietro vuoto. Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia locale, la polstrada ed i vigili del fuoco, oltre naturalmente ai soccorritori.