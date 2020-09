Scontro mortale tra un'auto e una bici: deceduto sul posto il ciclista

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nella mattinata di oggi, sabato 12 settembre, nel Comune di Gazzo Veronese presso la frazione di Roncanova a seguito di un incidente stradale. L'episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 9.30 di oggi e avrebbe visto coinvolti un ciclista ed un'automobile. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la bicicletta e l'auto, per cause in corso d'accertamento, si sarebbero scontrate lungo il cavalcavia di via Roma.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del Suem 118 con un'ambulanza ed anche l'elicottero, ma purtroppo per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Gli operatori del Suem spiegano infatti di aver solo potuto constatarne l'avvenuto decesso sul posto. Presenti anche gli agenti della polizia stradale che hanno proceduto ai rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.