Incidente a Monteforte d'Alpone, perde la vita l'autista di un furgone dopo lo scontro con un camion

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 6 ottobre, nel Comune di Monteforte d'Alpone lungo la strada provinciale 17. In base a quanto si apprende un camion ed un furgone si sarebbero scontrati frontalmente per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato un uomo di 65 anni che si trovava alla guida del furgoncino ed ha purtroppo perso la vita a seguito dell'impatto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde ed anche i vigili del fuoco che hanno raggiunto la destinazione con una squadra e due mezzi verso dopo essere stati allertati intorno alle ore 12.30. Dei rilievi si stanno occupando i militari dell'Arma della compagnia carabinieri di San Bonifacio che sono presenti per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.