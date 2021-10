Incidente mortale: perde la vita l'autista di un furgone dopo lo scontro frontale con una betoniera

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 6 ottobre, nel Comune di Montecchia di Crosara lungo la strada provinciale 17 all'altezza di via Aroldi al confine con Monteforte d'Alpone. In base a quanto si apprende dai carabinieri, un camion ed un furgone si sarebbero scontrati frontalmente per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato un uomo di 65 anni che si trovava alla guida del furgoncino ed ha purtroppo perso la vita a seguito dell'impatto.

Secondo la ricostruzione fornita dai militari dell'Arma, il furgone viaggiava in direzione di San Giovanni Ilarione mentre il camion betoniera proveniva dal senso opposto di marcia, procedendo in direzione di Monteforte d’Alpone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ed anche i vigili del fuoco di Caldiero che hanno raggiunto la destinazione con una squadra e due mezzi, dopo essere stati allertati intorno alle ore 12.30. Della ricostruzione della dinamica si stanno occupando i militari dell'Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Bonifacio, della stazione carabinieri di San Giovanni Ilarione e Monteforte d’Alpone, tutti impegnati anche nella gestione della viabilità e dei rilievi planimetrici.