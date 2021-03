Dramma sulla strada, frontale auto-furgone: un morto, erano fratelli i due conducenti

Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo nella giornata di oggi, sabato 6 marzo, nel Comune di San Giovanni Ilarione. Stando alle prime informazioni disponibili, il sinistro si è compiuto poco dopo le ore 16 ed ha visto coinvolti due mezzi, un'automobile ed un furgone che si sono scontrati frontalmente.

L'impatto è avvenuto in via Cengiatti e, purtroppo, una persona ha perso la vita subito dopo. Si tratta di un uomo di 35 anni le cui iniziali sono A.D., originario di Tregnago e che stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda in direzione Montecchia. Sul posto si sono diretti i soccorritori del 118, ma purtroppo per lui non vi è stato nulla da fare. Ferito anche l'altro conducente, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita. Per i rilievi dell'incidente sono giunti gli agenti della polizia stradale che si sono poi adoperati al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

A rendere particolarmente drammatico l'episodio, così come riferito dalla stessa polizia stradale, è il fatto che alla guida del furgone, uno Scudo che viaggiava con senso di marcia opposto rispetto alla Panda, si trovava per una tragica fatalità proprio l'inconsapevole fratello 38 enne della vittima. Secondo i rilievi svolti dalla polstrada ed una testimonianza diretta, infatti, la Fiat Panda avrebbe invaso accidentalmente la corsia opposta lungo la Sp17 proprio mentre stava sopraggiungendo il furgone Scudo, a bordo del quale viaggiava appunto l'ignaro fratello. A seguito dell'impatto, il conducente della Panda è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è purtroppo deceduto.