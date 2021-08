Scontro tra auto e mezzo pesante a Verona: due persone finiscono in ospedale

Superlavoro per i soccorritori: due episodi in città nel giro di poche ore dalla mezzanotte all'alba di venerdì 13 agosto

Due incidenti stradali si sono verificati a Verona dapprima nel corso della notte tra giovedì 12 e venerdì 13 agosto ed in seguito all'alba di questa mattina. Dopo la caduta autonoma avvenuta attorno alla mezzanotte in via Francesco Caroto da parte di un motociclista, un altro sinistro si è registrato stamane verso le ore 6, questa volta in via Golino. Qui a scontrarsi sono stati invece un'automobile ed un mezzo pesante, i quali pare procedessero con sensi di marcia opposti ed avrebbero finito col centrarsi frontalmente.

I soccorritori del Suem 118 spiegano di essersi portati sul posto sempre con un'ambulanza ed un'automedica, mentre oltre a loro sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Verona per svolgere i rilievi del caso. I pompieri riferiscono di essere giunti in zona con una squadra e di aver estratto una persona rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo del proprio veicolo.

I feriti in questa circostanza sono risultati essere due, di cui uno in modo lieve accompagnato in codice verde all'ospedale. Un altro, invece, in condizioni più gravi, è finito anch'egli a Borgo Trento ma in codice rosso.