Raffica di incidenti in A4 e traffico in tilt: code da Sommacampagna a Peschiera del Garda

Una mattina davvero molto complessa quella di oggi lungo l'autostrada A4, nello specifico nel tratto tra i caselli di Sirmione e di Desenzano (in particolare code tra San Martino e zona Montonale), ma anche tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione, con lunghe code che si sono create a partire già da Sommacampagna in direzione ovest. Secondo quanto si apprende, infatti, si sono verificati ben tre episodi nell'arco di poche ore.

I primi due sarebbero dei tamponamenti avvenuti tra le ore 10 e le 11, uno in direzione Milano tra Sirmione e Desenzano, con diversi veicoli coinvolti, dei quali almeno quattro mezzi pesanti e una persona ferita che sarebbe rimasta bloccata nell'abitacolo per poi essere estratta dalla cabina. In seguito il ferito è stato quindi trasportato in elicottero agli Spedali civili di Brescia, in condizioni descritte dai soccorritori del 118 di «media gravità». Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre a ben tre ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso decollato da Verona. L'altro episodio si è verificato sempre nella stessa zona ma lungo la corsia in direzione Venezia con code segnalate in A4 nell'area di San Martino della Battaglia (dal km 246 al km 256 in direzione est).

Un terzo episodio è quindi avvenuto poco dopo tra Peschiera del Garda e Sirmione, ancora una volta in direzione Milano. Anche in questo caso si tratterebbe di un incidente tra camion, con in particolare una persona ferita, trasportata sempre in elicottero ma questa volta all'ospedale di Verona Borgo Trento ed in condizioni gravi. Nel complesso, a risultare ferite nel corso della mattinata sarebbero state circa una decina di persone, in particolare con lesioni serie per un 35 enne, ma anche un 45 enne, un 46 enne ed un 58 enne.

I caselli autostradali di Sirmione e Peschiera del Garda sono stati chiusi verso mezzogiorno, mentre soprattutto in direzione Milano il traffico è andato in tilt e si sono venute a creare code lunghissime, inizialmente comprese tra i sette ed i nove chilometri, ma via via le cose sono andate peggiorando. Intorno alle ore 14 il sito di A4 indicava code da Sommacampagna fino a Peschiera per circa 14 chilometri (dal km 271 al km 257 in direzione ovest).