Ciclista in prognosi riservata, dopo lo scontro con un'auto a Verona

Un grave incidente stradale si è verificato a Verona, in stradone Santa Lucia, poco dopo le ore 18 di martedì.

Una Fiat Bravo ed una bicicletta si sono scontrate in prossimità della rotonda di via Golosine: seriamente ferito il ciclista, un 59enne residente a Castelnuovo del Garda, mentre alla guida dell'auto c'era un 27enne ghanese residente in città.

Dai primi accertamenti del nucleo infortunistica stradale della Polizia locale di Verona, è emerso che i due mezzi sono entrati a contatto all'altezza dell'attraversamento pedonale, con l'auto che stava percorrendo stradone Santa Lucia in direzione di via Mantovana.

Dopo i primi soccorsi il ciclista ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, dove ora si trova in prognosi riservata. Sul posto è stato anche identificato un testimone che potrebbe aver assistito allo scontro e che sarà sentito nei prossimi giorni.