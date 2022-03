Incidente in autostrada all'altezza di Colognola ai Colli: coinvolto un mezzo pesante

I soccorritori del Suem 118 riferiscocno di essere intervenuti in A4 a seguito di un incidente stradale avvenuto quest'oggi, venerdì 18 marzo, quando erano da poco passate le 19.30. In base alle prime informazioni disponibili, sarebbe coinvolto un mezzo pesante che si sarebbe scontrato, per cause in corso d'accertamento, con un'automobile.

L'incidente è avvenuto in direzione est al chilometro 291, nel territorio del Comune di Colognola ai Colli. Sul posto sono giunti anche i vigili de fuoco che riferiscono del coinvolgimento anche di altri due mezzi. Al momento non risulterebbero persone rimaste bloccate negli abitacoli dei veicoli.

Oltre agli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi, sono intervenuti anche diversi mezzi di soccorso, tra questi un'automedica e due ambulanze, delle quali una infermierizzata. Due le persone rimaste ferite, entrambe portate in codice giallo presso l'ospedale di San Bonifacio. A causa dell'incidente sono segnalate code tra lo svincolo di Verona Est e quello di Soave in direzione di Venezia.