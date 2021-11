Camion si ribalta e perde il rimorchio in A4: code e rallentamenti in direzione Milano

Ancora code e rallentamenti in A4 a causa di un incidente stradale, che fortunatamente non ha visto feriti.

Intorno alle ore 9.30, secondo quanto appreso, un mezzo pesante che trasportava attrezzatura agricola si sarebbe ribaltato lateralmente e avrebbe perso il rimorchio poco prima del casello di Verona Est, mentre procedeva in direzione Milano. L'episodio avrebbe visto coinvolta "di striscio" un'altra auto, senza particolari conseguenze.



La dinamica è affidata alla Polizia Stradale e sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, per le liberare l'area.Il sito della Brescia-Padova segnala che alle 10.30 code e rallentamenti hanno raggiunto gli 8 chilometri di lunghezza.