Un tamponamento fra tre veicoli e lunghe code, sono stati segnalati nel tardo pomeriggio di domenica lungo l'autostrada A4.



L'incidente si è verificato in direzione Venezia, tra San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo, intorno al km 286. Coinvolte la prima corsia e quella di emergenza, le code hanno raggiunto circa 10 chilometri di lunghezza, come riporta il sito della Brescia - Padova, che segnala inoltre code anche al casello di Sommacampagna, verosimilmente create dai veicoli in uscita. Rallentamenti anche nella zona dell'allacciamento con la A22 in direzione Nord.Al momento non risultano esserci feriti gravi e i vigili del fuoco non sono stati chiamati all'intervento, mentre sarà la Polizia stradale a svolgere i rilievi del caso.