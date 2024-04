Code e rallentamenti in A4 durante la mattinata per un incidente

Quella di mercoledì 3 aprile è stata una mattinata piuttosto complicata per chi si è messo in viaggio lungo l'Autostrada A4, in direzione Milano.

Tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, intorno alle ore 8, una vettura ed un mezzo pesante sarebbero infatte rimaste coinvolte in un incidente che non avrebbe provocato feriti, ma per il quale si sono create lunghe code.

Sul posto gli ausiliari A4 e la polizia stradale per i rilievi del caso.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10.30 - Un secondo incidente è stato registrato, sempre in carreggiata ovest, tra Verona Sud e Sommacampagna con nuove code e rallenamenti.