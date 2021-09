Incidente tra auto e moto sulla Caprino-Spiazzi: due giovani in ospedale

Nel corso del fine settimana appena trascorso, la Polizia Stradale di Verona ha svolto alcuni servizi specifici sulla Strada Provinciale 8, nel tratto compresso tra Caprino Veronese e Spiazzi, per monitorare il comportamento dei conducenti di veicoli vari lungo una strada molto frequentata, soprattutto dai motociclisti, per contrastare il fenomeno degli eccessi di velocità.

I controlli

Nel corso del disposto servizio sono stati controllati 11 motoveicoli e 2 autovetture; due motociclisti sono stati sanzionati ex art. 141 (velocità pericolosa e/o comunque non adeguata) ed art. 148 (sorpasso irregolare) del Codice della Strada.

Incidente

Erano da poco trascorse le 16.30 di sabato e la pattuglia di Polizia Stradale del Distaccamento di Bardolino stava svolgendo svolgendo il servizio citato, quando è intervenuta su un incidente avvenuto a poche centinaia di metri da dove si trovava in quel momento. Il sinisitro si è verificato nella vicina Località Boschi Perette nel Comune di Caprino Veronese e ha visto coinvolti una moto Benelli 500 ed un’auto Citroen C3.

Nello scontro il conducente dell’auto, M.A., 32enne di Rivoli Veronese è rimasto illeso, mentre il conducente della moto, M.M., 23enne di Verona, e la sua giovane passeggera, T.G. di 21 anni, sono rimasti feriti e trasportati, rispettivamente, in elicottero all’ospedale Maggiore di BorgoTrento e in ambulanza alla Clinica Pederzoli di Peschiera del Garda: entrambi fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono state istituite delle temporanee deviazioni al traffico per permettere l’effettuazione dei rilievi tecnici, senza che si creassero particolari ripercussioni al traffico. La dinamica è in corso di verifica da parte della Polizia Stradale di Bardolino.