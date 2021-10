Auto e mezzo pesante si scontrano in Zai all'incrocio: tre feriti, uno in codice rosso

Un violento incidente stradale è avvenuto nella serata di giovedì in Zai a Verona, con protagoniste un'auto ed un mezzo pesante.

Stando a quanto appreso, il tutto si è verificatp intorno alle 19.30 in via Torricelli, all'altezza dell'incrocio con via Morgagni, dove si sono scontrate una Citroen C3 con a bordo tre persone ed un camion, forse a causa di una precedenza non data ma toccherà al personale della Polizia locale di Verona fare luce sulle cause.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per far uscire i tre occupanti dell'auto, che sono stati poi soccorsi dal personale del 118, giunto con ambulanze ed automedica: ad avere la peggio sarebbe stato il conducente della macchina, che è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove sono state portate in codice giallo anche i due che erano con lui. Illeso il conducente del mezzo pesante.