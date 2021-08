Auto e mezzo pesante si scontrano alla rotonda: feriti soccorsi e veicoli messi in sicurezza

Lievi, fortunatamente, le ferite riportate dalle persone rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto a Sommacampagna nella tarda mattinata di martedì.



Secondo quanto appreso, un'auto ed un mezzo pesante sarebbero entrati in collisione nella zona della rotonda di via Circonvallazione Europa, con una dinamica al vaglio della Polizia Locale. Sul posto anche i carabinieri e la Protezione Civile, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra per mettere in sicurezza i veicoli.In aiuto dei feriti è arrivato il personale del 118 con ambulanze ed automedica, per portarli agli ospedali di Borgo Trento e Villafranca in codice giallo e verde per gli accertamenti del caso.