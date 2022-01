Auto esce di strada, si ribalta e finisce in un fosso: salvato conducente bloccato con la testa nell'acqua del canale

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti quest'oggi, domenica 23 gennaio, nel Comune di Pressana a seguito di un incidente stradale. Stando alle prime informazioni disponibili, l'episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 18, nei pressi di via Moraron. Ad essere stato soccorso e salvato dagli operatori è un anziano che si era ritrovato con la testa parzialmente in acqua dopo che la sua auto era finita in un canale.

In base ad una primissima ricostruzione della dinamica dell'incidente, parrebbe infatti che l'auto dell'uomo sia improvvisamente uscita di strada finendo con il ribaltarsi. Non sono note le possibili cause del sinistro, ma non sarebbero coinvolti altri mezzi. A risultare ferito sarebbe dunque soltanto l'anziano signore che si trovava alla guida della vettura, la quale ribaltandosi sarebbe poi per l'appunto finita in un fosso a lato della carreggiata.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 giunti con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. I pompieri arrivati da Lonigo e successivamente da Legnago, sono entrati in acqua dando il cambio all’operatore sanitario del Suem che stava sorreggendo la testa dell’uomo. Altri vigili del fuoco hanno intanto liberato le gambe dell'anziano rimaste incastrate, riuscendo a liberare l’uomo. Quest'ulltimo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in codice giallo all'ospedale di Verona Borgo Trento. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Sono ora in corso le operazioni di recupero dell’auto.