Auto esce di strada, ferito grave il conducente poi portato in ospedale

L'incidente stradale è avvenuto in via Tesina nella frazione di Castion Veronese

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti a Castion Veronese, frazione di Costermano sul Garda, a seguito di un incidente stradale. In base alle prime informazioni disponibili, un'automobile sarebbe fuoriuscita di stada lungo via Tesina, per cause in corso d'accertamento, sbattendo quindi contro un ostacolo. Il conducente del mezzo sarebbe inoltre stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di sabato 3 aprile, intorno alle ore 16. La persona rimasta coinvolta, secondo ciò che riportano i soccorritori del 118, è rimasta gravemente ferita ed è stata poi accompagnata d'urgenza presso l'opedale Borgo Trento a Verona per ricevere le cure del caso.