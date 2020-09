Corsia di emergenza assente in A4, vettura in panne centrata da un autotreno cisterna

Un incidente è avvenuto lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Verona Est e Soave all'altezza del km 292 nel Comune di San Martino Buon Albergo. Secondo quanto riferito dalla polstrada, l'incidente è avvenuto poco prima delle ore 15 di oggi, sabato 12 settembre, in un tratto di strada privo della corsia di emergenza e avrebbe visto coinvolti una Fiat Punto a tre porte ed un autotreno cisterna.

In base ai primi rilievi della polizia stradale, la Fiat Punto sarebbe rimasta in panne lungo la prima corsia ed il conducente si sarebbe adoperato per richiedere l'intervento dei soccorsi. Dopo circa tre minuti, tuttavia, sarebbe però sopraggiunto l'autotreno con cisterna, vuota, che avrebbe finito con il colpire nella sua parte posteriore sinistra l'automobile ferma.

Incidente in A4 - 12 settembre 2020

Il conducente della Fiat Punto, classe '92 le cui iniziali sono N.S. e residente in provincia di Bergamo, sarebbe quindi rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, fortunatamente comunque cosciente. Il ferito è stato poi trasportato presso l'ospedale di San Bonifacio per ricevere le cure del caso. L'autotreno con cisterna, condotto da un uomo classe '86, apparterrebbe invece ad una ditta di Pordenone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul luogo dell'incidente sono quindi intervenute due pattuglie della polizia stradale della sezione di Verona Sud per velocizzare i rilievi, essendo rimasta aperta e percorribile solo la terza corsia dell'autostrada. Presenti sul posto anche due mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalla città di Verona, nonché un equipaggio di ausiliari. A seguito del sinistro sono state segnalate, nel tratto di autostrada coinvolto, code importanti di circa 5 chilometri.