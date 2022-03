Scontro frontale tra auto a Cerea: tre feriti in ospedale, uno è grave

I soccorritori del Suem 118 riferiscono in una nota di essere intervenuti nella notte tra sabato 5 e domenica 6 marzo nel Comune di Cerea, a seguito di un grave incidente stradale. Secondo quanto si apprende, il sinistro si sarebbe verificato verso le ore 4.30 circa lungo via Emissario sinistro e vedrebbe coinvolte due auto. In particolare, i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente, per cause che al momento restano ancora da chiarire.

A seguito dell'incidente, sono tre le persone rimaste ferite e per soccorrerle si è reso necessario anche l'intervento dei pompieri. Presenti sul posto i carabinieri, oltre ai soccorritori giunti con ambulanza ed automedica. I feriti, di cui uno grave in codice rosso e gli altri due in codice giallo, sono stati poi trasportati in ospedale, rispettivamente a Verona Borgo Trento e presso la struttura di Legnago.