Incidenti e auto poi abbandonate nella notte di Natale a Verona

Quella tra il 24 e il 25 dicembre è stata una notte impegnativa per la polizia locale di Verona, chiamata ad intervenire per alcuni incidenti stradali.

Poco dopo le ore 2 in corso Milano, all'altezza di via Gobetti, il guidatore di una Ford Fusion ne avrebbe perso il controlo finendo sulla rotatoria e terminando al propria corsa contro un palo della luce.

Il conducente avrebbe abbandonato l'auto e ora sono in corsa le indagini per rintracciare lui ed il proprietario del veicolo, un veronese residente in provincia: entrambi dovranno rispondere dei danni e il primo anche delle violazioni del codice della strada.

Poco dopo le ore 5 in tangenziale sud, al chilometro 5, una Bmw 320 e una Citroen C3 si sono scontrate per cause in fase di accertamento, finendo con l'andare a sbattere sul guard rail. Conseguenze non gravi per i conducenti, mentre la tangenziale è rimasta chiusa per circa due ore.

Infine saranno svolti accertamento per una caduta in monopattino in lungadige Rubele, mentre in via Monti Lessini è stata abbandonata un'altra auto incidentata, un'Audi A3, intestata a un cittadino straniero residente in provincia.