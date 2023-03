Code e rallentamenti segnalati lungo la A4 per un incidente stradale

Mattinata di passione quella di giovedì per chi si è messo in viaggio lungo l'autostrada A4 in direzione di Milano.

Un tamponamento fra alcune auto è stato segnalato intorno alle ore 8, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, in direzione di Milano (carreggiata ovest). Al momento non risultano esserci state gravi conseguenze per le persone coinvolte, mentre sono stati registrati alcuni disagi alla viabilità dal sito della Brescia-Padova, con code e rallentamenti segnalati tra il km 296 e il km 287.