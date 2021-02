Incidente in A4, 5 veicoli coinvolti: si ribalta un furgone. Segnalate code

Il tutto si è verificato tra i caselli di San Bonifacio e Verona Est, in direzione Milano. Chiuse la seconda e la terza corsia per permettere l'intervento dei soccorritori

Le code in A4 in un frame delle telecamere dell'Autostrada Brescia - Padova

Cinque veicoli coinvolti in un incidente e code, nella mattinata di giovedì in A4. Poco dopo le ore 10, secondo i primi rilievi della Polizia Stradale di Verona Sud, il guidatore di un furgone avrebbe perso il controllo del proprio mezzo in fase di sorpasso, per cause ancora da chiarire, ribaltandosi e andando sbattere contro un altro veicolo tra i caselli di San Bonifacio e Verona Est: alla fine sono stati coinvolti complessivamente un autoarticolato, due auto ed un altro furgone, che viaggiavano in direzione di Milano.

Scattato l'allarme, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero e il personale del 118 con l'elicottero: inizialmente infatti si temeva per le condizioni del guidatore, che è stato liberato dall'abitacolo, ma fortunatamente le conseguenze da lui riportate non sarebbero gravi.

Per consentire l'atterraggio dell'elicottero e la messa in sicurezza dei veicoli, sono state momentaneamente chiuse la seconda e la terza corsia, lasciando libero il passaggio in prima, controllato dagli uomini della Polstrada. Questo in un momento in cui il traffico è solitamente molto intenso: si sono quindi sviluppate code che alle 11.15 sono state segnalate intorno ai 5,5 chilometri di lunghezza.