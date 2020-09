Incidente in A4 nella zona di Lonato: lunghe code in direzione di Milano

Grossi disagi al traffico in A4 nella mattinata di giovedì. Un incidente avvenuto tra i caselli di Desenzano e Brescia Est, all'altezza di Lonato, ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona: un mezzo pesante infatti avrebbe sbandato, come riferiscono i colleghi di BresciaToday, mentre si spostava in direzione di Milano, sfondando poi il guardrail spartitraffico e finendo per invadere la terza corsia dell'opposta carreggiata. Coinvolta anche un'altra auto.

In direzione di Milano si sono dunque formate lunghe code, che hanno sfiorato i 10 chilometri e superato il confine con la provincia di Verona.

