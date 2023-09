Incidente in A22: segnalate code e rallentamenti in direzione Modena

Disagi alla viablità per chi si è messo in via sull'A22, in direzione sud, nel primo pomeriggio di domenica.

L'Autostrada del Brennero infatti, alle 14.34, ha segnalato un incidente stradale avvenuto tra i caselli di Nogarole Rocca e Mantova Nord, lungo la carreggiata che punta verso Modena. A momento non risultano esserci feriti nell'incidente.

Sul tratto sono state registrate code e rallentamenti di circa 2 chilometri.